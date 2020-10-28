AMD приобрела Xilinx за 35 миллиардов долларов

Неделю назад, стало известно, что компания AMD намерена приобрести производителя микросхем компанию Xilinx. Сотрудничество с Xilinx, позволит AMD стать одним из лидеров в области высокопроизводительных вычислений и заключить партнерские отношения с крупными технологическими компания. Стоимость сделки 35 миллиардов долларов.

Компания AMD намерена предложить мощные технологии, включая процессоры, графические процессоры, FGPA, адаптивные SoC и программное обеспечение. Виктор Пэн, президент Xilinx добавил: "Мы очень рады присоединиться к семье AMD. Наша общая культура инноваций, совершенства и сотрудничества делает это идеальное слияние. Вместе мы возглавим новую эру высокопроизводительных и адаптивных вычислений".
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