AMD раскрывает больше технических деталей FidelityFX Super Resolution 2.0

AMD недавно поделилась дополнительной технической информацией о своем недавно анонсированном преемнике FidelityFX Super Resolution перед презентацией GDC. На веб-сайте разработчиков GPUOpen появились новые сведения о различных режимах качества и стратегиях реализации, доступных для FSR 2.0. AMD подтвердила, что FSR 2.0 будет работать с видеокартами AMD и NVIDIA, начиная с серии Pascal GTX 10, в дополнение к Xbox Series X/S.

Эта технология похожа на NVIDIA DLSS 2.0 тем, что обе они используют временное масштабирование, однако FSR 2.0 не полагается на машинное обучение, что упрощает интеграцию технологии и позволяет поддерживать больше устройств. FSR 2.0 будет иметь четыре варианта качества: Quality, Balanced и Performance в дополнение к дополнительному режиму Ultra-Performance, который могут добавить разработчики. AMD также включила поддержку динамического масштабирования разрешения, при которой разрешение может автоматически масштабироваться для соответствия минимальной целевой частоте кадров.

Технология FSR 2.0 может быть легко добавлена ​​в игры, которые уже поддерживают NVIDIA DLSS 2.0. Плагин FSR 2.0 для Unreal Engine 4/5 также можно использовать для быстрого добавления поддержки в игры, в то время как полная реализация игр без какой-либо поддержки развязанного отображения или векторов движения может занять более 4 недель.

Первыми двумя играми, поддерживающими FSR 2.0, будут DEATHLOOP и Forspoken. AMD предоставила несколько обновленных сравнительных скриншотов для различных режимов качества FSR 2.0 в DEATHLOOP.

Первые показатели производительности для режимов «Качество» и «Производительность» также были предоставлены AMD для приложений 4K, 1440p и 1080p с различными графическими картами. Минимальное рекомендуемое оборудование для 4K — Radeon RX 5700/GeForce RTX 2070, для 1440p — Radeon RX 5600/GeForce GTX 1080, а для 1080p — Radeon RX 590/GeForce GTX 1070.