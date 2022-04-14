AMD разрабатывает библиотеку HIP RT

AMD выпускает HIP RT (Ray Tracing), добавляя новую библиотеку трассировки лучей в Heterogeneous Interface for Portability или HIP. HIP RT упрощает написание приложения трассировки лучей в HIP за счет использования библиотеки и API, созданных для простой и легкой интеграции в любые текущие приложения HIP. HIP RT построен по-разному, избавляя от необходимости понимать многочисленные типы ядер следующего поколения. HIP RT представляет новые типы объектов, такие как hiprtGeometry и hiprtScene. Когда геометрические данные передаются в HIP RT, процедура создает структуру данных, а затем выполняется в ядре HIP. Это позволит API библиотеки на стороне устройства выполнить тест пересечения.

AMD HIP RT создан, чтобы позволить разработчикам использовать все преимущества Ray Accelerators для трассировки лучей в графических процессорах AMD RDNA 2. Графические процессоры на базе архитектуры AMD RDNA 2 поддерживают аппаратное ускорение трассировки лучей для оптимизации времени рендеринга. Раньше приложения, поддерживающие HIP, не имели доступа к аппаратному ускорению.