AMD выпустила драйвер Radeon Software Adrenalin 20.12.1 с поддержкой Radeon RX 6900 XT

Компания AMD выпустила последний драйвер Radeon Software Adrenalin 20.12.1 для графических процессоров. Версия драйвера 20.12.1 обеспечивает оптимизацию для новой игры Cyberpunk 2077. Также добавлена поддержка видеокарт Radeon RX 6900 XT. Скачать драйвер можно с официального сайта AMD.

Устранены известные проблемы, среди которых зависания в игровых приложения на видеокартах серии Radeon RX 6800. VR-гарнитура HP Reverb G2 VR не могла синхронизироваться или выдавала черный экран с Radeon RX 6800. В Tom Clancy's Rainbow Six Siege появлялись артефакты при использовании Vulkan API на расширенном дисплее и многое другое.