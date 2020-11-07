AMD выпустила новый драйвер Radeon Adrenalin 20.11.1

AMD выпустила обновление для программного обеспечения Radeon Adrenalin 20.11.1. Новая версия драйвера приносит оптимизацию для видеоигр Call of Duty Black Ops: Cold War, DiRT 5, Assassin's Creed Valhalla и Godfall. В игре Godfall нас ожидает прирост производительности 7%. Драйвер уже доступен для скачивания.

Также был объявлен список недочетов, которые в ближайшее время компания планирует устранить. Расширенная синхронизация вызывает появление черного экрана в некоторых играх. Рекомендуется эту настройку отключить, как временное решение проблемы. Снижение показателя FPS до 30 кадров в секунду при изменении ползунка масштабирования HDMI. Неверный вывод информации показателей тактовых частот в режиме ожидания на видеокартах серии Radeon RX 5700.
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