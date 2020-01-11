AMD выпустила новую версию Radeon Adrenalin

AMD выпустила новый драйвер Radeon Adrenalin версии 20.1.1, оптимизированный для Monster Hunter World Icebornе. В обновлении есть множество исправлений, но все еще много нерешенных проблем.

Radeon Adrenalin 20.1.1 включает в себя поддержку для Monster Hunter World: Iceborne. Исправлены недочеты драйвера. Были отключены различные элементы ПО. Многие игры имели проблемы с запуском, вылетали и зависали во игры. В Resident Evil 2 при использовании DirectX®12 API мигал экран при запуске игры. Происходило искажение цвета с включенным HDR в игре Tom Clancy: Division 2.

Vulkan мог аварийно завершить работу при переключении задач с включенной Radeon Image Sharpening. При восстановлении заводских настроек могли сохраняться ранее настроенные игровые профили Radeon Software. Полный список исправлений доступен на официальном сайте AMD.