AMD выпустила новую версию Radeon Adrenalin

2020-01-11, Автор - Ramil; Продукт - Radeon Adrenalin 20.1.1; [18]
AMD выпустила новый драйвер Radeon Adrenalin версии 20.1.1, оптимизированный для Monster Hunter World Icebornе. В обновлении есть множество исправлений, но все еще много нерешенных проблем.

Radeon Adrenalin 20.1.1 включает в себя поддержку для Monster Hunter World: Iceborne. Исправлены недочеты драйвера. Были отключены различные элементы ПО. Многие игры имели проблемы с запуском, вылетали и зависали во игры. В Resident Evil 2 при использовании DirectX®12 API мигал экран при запуске игры. Происходило искажение цвета с включенным HDR в игре Tom Clancy: Division 2.

Vulkan мог аварийно завершить работу при переключении задач с включенной Radeon Image Sharpening. При восстановлении заводских настроек могли сохраняться ранее настроенные игровые профили Radeon Software. Полный список исправлений доступен на официальном сайте AMD.

Комментарии и отзывы Radeon Adrenalin 20.1.1
Ubisoft готовит новую часть игры Assassi...
Ubisoft готовит новую часть игры AssassiСудя по слухам, которые распространяются моментально, Assassin's Creed Ragnarok следующая версия игры от ...
Предварительный обзор Amazfit T-Rex. Оче...
Предварительный обзор Amazfit T-Rex. ОчеНа рынке смартфонов есть довольно много бронированных смартфонов, которые не боятся падений, воды, пыли, ...
EVGA представила видеокарту RTX 2060 KO...
EVGA представила видеокарту RTX 2060 KOМодель GeForce RTX 2060 KO является стандартной версией RTX 2060, так как компания выпустила еще одну вер...
Первый геймплей игры Magic: Legends ...
Первый геймплей игры Magic: Legends Cryptic Studios анонсировали Magic: Legends еще в декабре 2019 года. Теперь же разработчики игры поделили...
TWS-наушники с защитой IPX5...
TWS-наушники с защитой IPX5Новые беспроводные наушники UKKUER X9 Pro. ...
Первая в мире умная картошка SMART POTAT...
Первая в мире умная картошка SMART POTATВ Лас-Вегасе на выставке CES 2020 представили первую в мире умную картошку. ...
MSI Creator 400 для создателей контента...
MSI Creator 400 для создателей контентаОфициально представлен корпус MSI Creator 400, который создавали специально для тех, кто хочет создавать ...
Xiaomi готовит складной смартфон...
Xiaomi готовит складной смартфонВ последнее время многие производители смартфонов стали выпускать складные устройства с гибким дисплеем, ...


Обзор Verbatim 53651 Fingerprint Secure HDD 2TB. Жесткий диск с шифрованием и сканером пальцаОбзор Verbatim 53651 Fingerprint Secure HDD 2TB. Жесткий диск с шифрованием и сканером пальца
Обзор Thermaltake Riing Duo 12 RGB (CL-F073-PL12SW-A). Комплект вентиляторов с двухсекционной LED подсветкойОбзор Thermaltake Riing Duo 12 RGB (CL-F073-PL12SW-A). Комплект вентиляторов с двухсекционной LED подсветкой
Обзор Gamdias TALOS M1B (GM-GCTM1B). Корпус с тремя RGB-вентиляторами и стенками из стеклаОбзор Gamdias TALOS M1B (GM-GCTM1B). Корпус с тремя RGB-вентиляторами и стенками из стекла
Обзор ASUS ROG Strix G731. Добротный игровой ноутбук с Intel и графикой RTXОбзор ASUS ROG Strix G731. Добротный игровой ноутбук с Intel и графикой RTX
Обзор Scythe Fuma 2 (SCFM-2000). Двухвентиляторный кулер без подсветкиОбзор Scythe Fuma 2 (SCFM-2000). Двухвентиляторный кулер без подсветки
Предварительный обзор Amazfit T-Rex. Оче...
Предварительный обзор Amazfit T-Rex. ОчеНа рынке смартфонов есть довольно много бронированных смартфонов, которые не боятся падений, воды, пыли, ...
Обзор Tip of the Spear: Task Force Elite...
Обзор Tip of the Spear: Task Force EliteШутеры в последнее время активно развиваются и даже небольшие студии, которые вроде и не имеют больших бю...
Предварительный обзор Lenovo ThinkBook P...
Предварительный обзор Lenovo ThinkBook PСамое время поговорить об интересных ноутбуках, которые выделяются на фоне конкурентов не только своими х...
Обзор Story of a Gladiator. Кровавое поб...
Обзор Story of a Gladiator. Кровавое побКак мы уже не раз говорили, разработчики из небольших студий иногда могут радовать даже более интересными...
Обзор VICTORINOX SWISSTOOL BS 3.0323.3CN...
Обзор VICTORINOX SWISSTOOL BS 3.0323.3CNВам надоело огромное количество инструментов, которые то и дело теряются? Кажется, пришло время обзавести...
Предварительный обзор Samsung Galaxy Chr...
Предварительный обзор Samsung Galaxy ChrКорейская компания Samsung довольно длительное время радовала нас классными смартфонами доступного уровня...
Предварительный обзор Acer ConceptD 7 Ez...
Предварительный обзор Acer ConceptD 7 EzВ последнее время на рынке ноутбуков практически ничего нового не происходит — производители просто выпус...
Обзор LifeAfter: Night falls. Выживание ...
Обзор LifeAfter: Night falls. Выживание Далеко не всем разработчикам мобильных игр удается привлечь внимание пользователей своими продуктами по о...
Обзор The Elder Scrolls: Blades. Не лучш...
Обзор The Elder Scrolls: Blades. Не лучшДовольно часто крупные студии выпускают упрощенные копии успешных компьютерных игр на мобильных платформа...
Предварительный обзор Samsung Odyssey G9...
Предварительный обзор Samsung Odyssey G9Компания Samsung довольно неожиданно удивила всех анонсом нового игрового монитора, который при наличии д...
Обзор The Walking Zombie 2. Почти ААА-шу...
Обзор The Walking Zombie 2. Почти ААА-шуМы привыкли к тому, что современные мобильные проекты заточены под казуальных геймеров, которые хотят дав...
Обзор VICTORINOX Hunter Pro 0.9411.M63. ...
Обзор VICTORINOX Hunter Pro 0.9411.M63. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании VICTORINOX, которая не пер...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor