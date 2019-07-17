ASUS ZenFone 6, OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro получили новый порт приложения Google Camera

Популярный разработчик Arnova выпустил новый порт приложения Google Camera для смартфонов ASUS ZenFone 6, OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro.

Порт вышел с номером V2.2.190716.1800 и основан на приложении Google Camera 6.2.030. В новой версии Arnova улучшил стабильность работы камеры, качество снимков, а также добавил множество полезных нововведений. Например, функцию автоматического HDR+ c Pixel 3, экспокоррекцию (компенсацию экспозиции), настраиваемые HDR+ и многое другое. Порт Google Camera также поддерживает ночной режим Night Sight, портретную съёмку, расширенный HDR+, а также фотографии в формате RAW.