ASUS выпускает бета-версию AI Suite 3, совместимую с Meltdown - приложение для Windows Spectre

Если вы являетесь пользователем ASUS и исправили свою Windows и прошивку, обновленную материнскую плату, чтобы защитить себя от уязвимостей Spectre и Meltdown, вы, вероятно, заметите, что обновление Microsoft вызвало проблемы с AI Suite от Asus.В принципе, после этих обновлений программное обеспечение не запускалось и не вылетало. Теперь Asus выпустила бета-версию для AI Suite 3, которая должна решить эту проблему. После того, как несколько человек протестировали и представили положительную обратную связь по новой бета-версии, таким образом, AI Suite 3 версии 3.00.10 теперь доступен для скачивания.Обратите внимание, что это бета-версия.