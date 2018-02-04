ASUSTOR начинает выпуск обновлений прошивки Meltdown

Если у вас есть NAS-сервер ASUSTOR, вы, вероятно, активируете автоматическое обнаружение обновления прошивки и получите уведомление или уже видели его. Но сегодня они начали устанавливать новое обновление ADM 3.0.5 для большинства блоков NAS, и к ним относятся патч Linux KPTI для исправления уязвимости процессора Meltdown.Если к вашему NAS не подключено множество пользователей, вы действительно не должны волноваться в любом случае. Если вы разрешаете пользоваться NAS другим людям, рекомендуется обновить до новой прошивки.