AT&T запустит свою сеть 5G в эту пятницу

AT&T запустит свою сеть 5G в 12 городах США 21 декабря. Первым устройством, использующим сеть, является точка доступа Nighthawk 5G, созданная Netgear.

На данный момент оператор общается с предприятиями, предоставляя им точку доступа и данные бесплатно. После окончания пробного периода точка доступа будет стоить 500 долларов, а первый тарифный план будет предлагать 15 ГБ за 70 долларов в месяц. Обратите внимание, что AT & T работает в двух сетях 5G - 6 ГГц и mmWave. На этой неделе будет запущена сеть mmWave, которая может обеспечить высокую пропускную способность в многолюдных городских районах. Сеть с частотой менее 6 ГГц имеет другой баланс - лучшее покрытие, более медленная скорость (хотя все же быстрее, чем у LTE). Эта сеть будет запущена в следующем году. Первые телефоны с поддержкой 5G должны появиться в начале следующего года начиная с Samsung Galaxy, и они не будут поддерживать оба типа сетей.