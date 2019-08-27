Acronis True Image 2020 с улучшенной защитой на основе AI

2019-08-27, Автор - Anna; Продукт - Acronis True Image 2020; [13]
Acronis True Image 2020 обладает улучшенной защитой от вредоносных программ на основе AI. Новая версия также позволяет пользователям «реплицировать локальные резервные копии» в облачные службы, чтобы всегда были доступны сторонние копии. Пользователи будут уведомлены о состоянии резервного копирования из центра уведомлений.

Новое программное обеспечение также улучшает управление питанием для ноутбуков, чтобы избежать ненужной потери энергии при низком заряде. По данным Acronis, новый True Image 2020 содержит более 100 улучшений. Доступны три версии Acronis True Image 2020.

Стандартная лицензия - это бессрочная лицензия, предназначенная для клиентов, которые хранят свои данные только на локальных дисках. Нет облачного хранилища или облачных функций включены. Включает локальное резервное копирование неограниченного количества мобильных устройств. Цены начинаются с $ 49,99. Advanced (самый популярный вариант) - это годовая подписка, включающая 250 ГБ облачного хранилища Acronis и доступ ко всем облачным функциям, включая локальное и облачное резервное копирование неограниченного количества мобильных устройств. Цены начинаются с $ 49,99. Премиум - это годичная подписка, которая включает сертификацию данных на основе блокчейна и возможности электронной подписи, а также 1 ТБ облачного хранилища Acronis. Начинается от $ 99,99 в год за один компьютер.

Комментарии и отзывы Acronis True Image 2020
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