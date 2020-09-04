Adidas и LEGO создали яркую пару кроссовок

Adidas выпустил новую пару новых кроссовок из серии Adidas A-ZX созданные в тематике LEGO. Коробка из-под кроссовок сделана полностью из деталей LEGO, а кроссовки отличаются яркой цветовой палитрой: синий, зеленый, желтый и красный цвет. Кроссовки появятся в продаже 21 сентября, к сожалению информации о цене пока нет.

Серия Adidas A-ZX включает в себя 26 различных пар кроссовок, выпущенных в разных стилях. LEGO также недавно сообщила о предстоящем сотрудничестве с Levi's в социальных сетях. В коллекцию должны войти футболки, толстовки, джинсовые куртки и многое другое.