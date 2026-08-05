Смартфон Infinix HOT 70 оценили в 13500 рублей

Компания Infinix выпустила в российскую продажу смартфон HOT 70, который оценен в 13500, 21000 и 24000 рублей за конфигурации с 4/128 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно.

Напомним, что смартфон оснащается 6,78-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 720:1576 пикселей, частотой обновления 60, 90 и 120 Гц, а также яркостью 700 нит в режиме HBM, 6-нанометровым процессором MediaTek Helio G100 Ultimate, ОЗУ стандарта LPDDR4X, встроенной памятью UFS 2.2, основной камерой на 50 Мп, фронтальной камерой разрешение 8 Мп, корпусом толщиной 7,49 мм и массой 195 граммов, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, поддержкой быстрой проводной и обратной проводной зарядок мощностью 45 Вт и 10 Вт соответственно, стереодинамиками с поддержкой DTS, боковым сканером отпечатков пальцев и защитой от влаги и пыли по стандарту IP65.