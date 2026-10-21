Представлен велокомпьютер Garmin Edge 1060 с голосовым управлением

Компания Garmin пополнила ассортимент велокомпьютеров флагманской моделью Edge 1060, одной из особенностей которой стало голосовое управление. Данная функция позволяет узнать частоту сердечных сокращений, выбрать маршрут до нужного места, озвучить варианты маршрута или к примеру, сообщить о выбоине на дороге.

Новинка также характеризуется 3,5-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 480:800 точек, корпусом с размерами 107:58,5:16,3 мм и массой 142 грамма, защитой от воды в соответствии со степенью IPX7, автономностью до 20 часов в активном режиме и до 60 часов в энергосберегающем, микрофоном, динамиком, физическими кнопками, уведомлениями о перекрытых дорогах, выбоинах и препятствиях, технологией Human Performance Lab, совместимостью с часами Garmin и браслетом CIRQA Smart Band, а также поддержкой обратной зарядки. Цена устройства на дебютном американском рынке составила 800 долларов.