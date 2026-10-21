Представлен велокомпьютер Garmin Edge 1060 с голосовым управлением

Новинка также характеризуется 3,5-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 480:800 точек, корпусом с размерами 107:58,5:16,3 мм и массой 142 грамма, защитой от воды в соответствии со степенью IPX7, автономностью до 20 часов в активном режиме и до 60 часов в энергосберегающем, микрофоном, динамиком, физическими кнопками, уведомлениями о перекрытых дорогах, выбоинах и препятствиях, технологией Human Performance Lab, совместимостью с часами Garmin и браслетом CIRQA Smart Band, а также поддержкой обратной зарядки. Цена устройства на дебютном американском рынке составила 800 долларов.