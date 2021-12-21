Adidas продала NFT на 22 миллиона долларов

Покупка NFT дает владельцам доступ к особым физическим товарам, таким как толстовка и спортивный костюм, а также к новым цифровым возможностям. Однако, согласно часто задаваемым вопросам Adidas, физические товары не будут доступны до 2022 года, поэтому покупатели, по сути, просто делают дорогие предварительные заказы на одежду. Неясно, когда именно NFT были полностью распроданы, но веб-сайт Adidas показал, что все NFT были разосланы через несколько минут после начала публичной продажи. Это достаточно интересная ситуация, учитывая, что компания никак не относится к цифровому миру, но в итоге она отлично справляется с продажей исключительно виртуальных продуктов. Сами же пользователи по сути ничего не получили взамен на свои деньги, но потратили внушительную сумму, на которую можно было спокойно купить море одежды, только уже реальной.