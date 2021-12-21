Adidas продала NFT на 22 миллиона долларов

Все 30 000 NFT-токенов от компании Adidas были проданы в течение нескольких часов после поступления в продажу в пятницу. Каждый NFT стоил 0,2 ETH, что в настоящее время составляет около 765 долларов, и компания продала 29 620 NFT («Adidas и партнеры» оставили себе 380 токенов на «будущих мероприятия»), что означает, что компания заработала более 22 миллионов долларов от продаж всего за сутки. (Цена Ethereum падала на этих выходных, поэтому точное число трудно определить). Стоит напомнить, что компания Adidas создал NFT в партнерстве с Bored Ape Yacht Club, Punks Comics и GMoney (криптоэнтузиастом под псевдонимом).

Покупка NFT дает владельцам доступ к особым физическим товарам, таким как толстовка и спортивный костюм, а также к новым цифровым возможностям. Однако, согласно часто задаваемым вопросам Adidas, физические товары не будут доступны до 2022 года, поэтому покупатели, по сути, просто делают дорогие предварительные заказы на одежду. Неясно, когда именно NFT были полностью распроданы, но веб-сайт Adidas показал, что все NFT были разосланы через несколько минут после начала публичной продажи. Это достаточно интересная ситуация, учитывая, что компания никак не относится к цифровому миру, но в итоге она отлично справляется с продажей исключительно виртуальных продуктов. Сами же пользователи по сути ничего не получили взамен на свои деньги, но потратили внушительную сумму, на которую можно было спокойно купить море одежды, только уже реальной.