Adobe Flash Player получил последний патч

Adobe прекращает поддержку Adobe Flash Player 31 декабря, об этом уже было известно с июля 2017 года. Разработчики Flash Player выпустили последнее обновление для все регионов. Все основные веб-браузеры планируют официально удалить Adobe Flash Player 31 декабря 2020 года, а Microsoft полностью удалит его из ОС Windows в январе 2021 года. Adobe настоятельно рекомендует пользователям удалить Flash Player со своих системы, чтобы избежать проблем с безопасностью.

Adobe Flash Player очень популярное программное обеспечение для использования содержимого, созданного на платформе Adobe Flash, включая просмотр мультимедийного контента, выполнение полнофункциональных Интернет-приложений и потоковую передачу аудио и видео.