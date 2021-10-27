Adobe MAX 2021: праздник творчества для всех с новым поколением Creative Cloud

Adobe открыла Adobe MAX 2021, крупнейшую креативную конференцию в мире. Компания представила инновации во флагманских приложениях Creative Cloud и новые возможности совместной работы для творческой самореализации миллионов человек по всей планете: от студентов и любителей творчества в социальных сетях до профессиональных креаторов.

На Adobe MAX 2021 компания запустила крупные обновления флагманских приложений Creative Cloud на базе Adobe Sensei, ускорила процессы создания видео с интеграцией Frame.io и расширила возможности работы с 3D- и иммерсивным авторским контентом. Кроме того, Adobe анонсировала новые инструменты взаимодействия в командах, доступные с запуском Creative Cloud Canvas, Creative Cloud Spaces и бета-версий веб-интерфейсов Photoshop и Illustrator.

В рамках своей программы Content Authenticity Initiative компания Adobe выпустила функцию Content Credentials для Photoshop, доступную в формате добровольного знакомства. Она отображает данные о создателе и истории изменений цифрового контента, чтобы авторство всегда можно было установить. Content Credentials будет подключаться и к NFT-маркетплейсам. Также компания представила систему подписок на Behance, которая поможет креаторам монетизировать работы

Adobe двигается по пути непрерывных инноваций и определяет будущее креативной отрасли, запуская обновления флагманских приложений Creative Cloud на базе интеллектуальной технологии Adobe Sensei. Вот главные новинки, представленные на конференции Adobe MAX 2021:

Photoshop: три интеллектуальных нейрофильтра в версии для ПК и поддержка файлов Camera Raw в версии для iPad.

Lightroom/Lightroom Classic: более мощная и точная технология создания маски на базе машинного обучения, рекомендации пресетов и инструмент Community Remixing.

Premiere Pro: улучшенные технологии Speech-to-Text и работающая на базе Sensei функция Remix.

After Effects: ускорение предварительного просмотра и рендеринга с поддержкой многокадрового режима, бета-версия инструментов Scene Edit Detection на базе Sensei.

Illustrator: улучшенные 3D-эффекты и доступ к 3D-материалам Substance в версии для ПК, предварительная версия инструмента Vectorize на базе Sensei в Illustrator для iPad.

Character Animator: благодаря Adobe Sensei креаторы получили возможность создавать анимацию персонажей своими собственными движениями и жестами, используя технологию Body Tracker.

Substance 3D: более глубокая интеграция 3D-контента, эффектов и возможностей в Illustrator, XD и Stock. В коллекции Substance 3D появилось новое приложение Modeler (на закрытом бета-тестировании), в котором отразилась ключевая роль трёхмерных и иммерсивных технологий в творческом процессе будущего.

Fresco: добавляйте движение, превращая любой слой рисования в слой анимации, рисуйте по новым направляющим и сеткам перспективы, используйте неразрушающие корректирующие слои для подбора и улучшения цветов.

На конференции MAX компания Adobe представила будущее творчества в мире онлайн. Эта среда помогает креативным командам совместно работать в режиме реального времени с привлечением разных платформ и участников проекта — на любых устройствах и в любом месте. Frame io: недавно Adobe приобрела стартап Frame.io, объединив возможности ведущих в отрасли креативных видеоредакторов Premiere Pro и After Effects с функциями комментирования и согласования на площадке Frame.io. Это помогает создать мощную среду совместной работы, которая резко ускоряет создание медиаконтента. Облачная платформа Frame.io — удобный и безопасный инструмент сбора отзывов от всех, кто привлечён к редактированию видео. Он позволяет каждому члену команды эффективно участвовать в творческом процессе.

Веб-интерфейсы Photoshop (на бета тестировании) и Illustrator(на закрытом бета тестировании): открывающиеся в браузерах интерфейсы, в которых миллионы индивидуальных пользователей, команд и участников проектов могут просматривать, распространять и комментировать загруженные в облако документы. При этом участники совместной работы с подпиской на Photoshop могут пользоваться возможностями быстрой правки, ретуширования и коррекции изображений, а подписчики Illustrator могут применять ключевые дизайнерские инструменты и рабочие процессы редактирования с помощью функций, запущенных в формате раннего доступа.

Creative Cloud Spaces (на закрытом бета тестировании): цифровое пространство, созданное для совместной работы в командах. Creative Cloud Spaces упрощает принятие решений, совмещая в одном месте всё необходимое, в том числе файлы проекта, библиотеки и внешние ссылки. Это позволяет всем членам команды получать полный доступ к выполнению креативной работы с начала до конца. Платформа Spaces будет доступна на ПК и мобильных устройствах в Creative Cloud Web, к ней можно будет подключаться через Photoshop, Illustrator, Fresco и XD.

Creative Cloud Canvas (на закрытом бета тестировании): Canvas открывает новый уровень взаимодействия, позволяя командам совместно планировать, визуализировать и комментировать творческую работу в режиме реального времени исключительно через браузер. На этой платформе команды могут добавлять формы, текст, изображения и стикеры, а также прикреплять документы из приложений Creative Cloud. Это даёт возможность каждому участнику проекта одним кликом вносить быстрые правки в исходный файл через подходящую программу.

Кроме того, с помощью принципиально нового плагина Workfront для Photoshop креаторы могут учитывать контекст при совместной работе. На экране обновлений Workfront, встроенном в Photoshop, члены команды могут отслеживать задачи и проблемы, а также добавлять и просматривать комментарии к проекту.

На Adobe MAX выступит целая плеяда разносторонних и выдающихся творческих личностей и предпринимателей, в том числе Хосе Андрес, Риз Ахмед, Зази Битц, Брайан Крэнстон и Аарон Пол, Генри Голдинг, Кейси Найстет, Тильда Суинтон, Янг Таг, Хлоя Чжао и группа Imagine Dragons. Комик и продюсер Кенан Томпсон, лауреат премии «Эмми», проведёт в этом году презентацию MAX Sneaks, на которой можно будет заглянуть за кулисы и увидеть процесс создания инновационных экспериментальных технологий в Adobe Labs. Конференция MAX — это более 400 информативных сессий и семинаров, 29 часов контента, призванного вдохновлять и обучать.