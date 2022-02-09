Adobe Premiere Pro 22.2 обеспечивает 10-битное кодирование HEVC со значительным повышением производительности для графических карт NVIDIA и Intel

Adobe Premiere Pro, один из самых распространенных инструментов для редактирования видео в отрасли, сегодня получил февральское обновление с версией 22.2. Новая версия предлагает широкий спектр функций, таких как Adobe Remix, усовершенствованный инструмент для восстановления синхронизации звука. Наряду с этим, последнее обновление ускоряет автономные возможности преобразования текста в речь в целых три раза. Однако это не самая существенная особенность. Adobe также включила 10-битное кодирование 420 HDR HEVC H/W в Windows с графикой Intel и NVIDIA. Эта функция позволяет программному обеспечению использовать современное аппаратное обеспечение, встроенное в видеокарты NVIDIA Quadro RTX и Intel Iris Xe.

Компании удалось провести несколько предварительных тестов, и вы можете увидеть графики ниже. Они значительно сокращают время экспорта благодаря последней версии программного обеспечения 22.2, которая поддерживает 10-битное аппаратное кодирование HEVC. Для графических процессоров Intel не требуется устанавливать никаких специальных драйверов. Однако для графических процессоров NVIDIA Adobe рекомендует использовать официальные драйверы Studio в сочетании с графическими процессорами Quadro RTX.

Комментарии и отзывы Adobe Premiere Pro 22.2
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