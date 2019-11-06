Adobe анонсировала поддержку Ray Tracing для своих приложений

Abode объявила на конференции Adobe MAX, что ряд ее приложений теперь получат поддержку функций, доступных в серии графических процессоров NVIDIA RTX, включая Ray Tracing.

C помощью технологии NVIDIA художники смогут сэкономить много времени на таких процессах, как рендеринг, 3D-моделирование, а также редактирование и обработка видеоматериалов. Три приложения, которые получат поддержку функций поддерживаемых картами NVIDIA RTX: Adobe Alchemist, Dimension и Premiere Pro. По словам Adobe, процесс, который обычно занимал бы часы, теперь будет намного быстрее. Ray Tracing позволит сделать фотореалистичные модели более быстрыми и ускорить весь процесс.