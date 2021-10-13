Adobe демонстрирует предстоящую поддержку Camera Raw для Photoshop на iPad

Adobe добавляет Camera Raw в версию Photoshop для iPad и продемонстрировала, как это работает, в практическом видео . Райан Думлао, старший менеджер по продукту Photoshop на iPad, показывает, как Camera Raw можно использовать для редактирования фотографий RAW и DNG, напрямую импортированных с камеры - в данном случае Fujifilm - или файлов ProRAW с iPhone 12 Pro и 13 Pro.

Camera Raw - это давний плагин, который позволяет расширенное редактирование изображений RAW в Photoshop, а также техническая основа механизма обработки Lightroom. Видео показывает, как вы можете редактировать различные настройки и параметры экспозиции в Photoshop, включая импорт файла RAW в качестве смарт-объекта для редактирования, который может быть перенесен в настольную версию. В своей демонстрации Думлао использует функции Photoshop для выполнения таких задач, как удаление отдельных веток дерева и корректировка цвета определенной веревки на своей фотографии.