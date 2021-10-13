Adobe демонстрирует предстоящую поддержку Camera Raw для Photoshop на iPad

Adobe добавляет Camera Raw в версию Photoshop для iPad и продемонстрировала, как это работает, в практическом видео. Райан Думлао, старший менеджер по продукту Photoshop на iPad, показывает, как Camera Raw можно использовать для редактирования фотографий RAW и DNG, напрямую импортированных с камеры - в данном случае Fujifilm - или файлов ProRAW с iPhone 12 Pro и 13 Pro.

Camera Raw - это давний плагин, который позволяет расширенное редактирование изображений RAW в Photoshop, а также техническая основа механизма обработки Lightroom. Видео показывает, как вы можете редактировать различные настройки и параметры экспозиции в Photoshop, включая импорт файла RAW в качестве смарт-объекта для редактирования, который может быть перенесен в настольную версию. В своей демонстрации Думлао использует функции Photoshop для выполнения таких задач, как удаление отдельных веток дерева и корректировка цвета определенной веревки на своей фотографии.
Комментарии и отзывы Adobe
Карты Google предоставляют информацию о лесных пожарах…
Карты Google предоставляют информацию о лесных пожарахКарты Google получают новое обновление, называемое слоем лесных пожаров, которое поможет пользователям пр…
Adobe демонстрирует предстоящую поддержку Camera Raw для Pho…
Adobe демонстрирует предстоящую поддержку Camera Raw для PhoAdobe добавляет Camera Raw в версию Photoshop для iPad и продемонстрировала, как это работает, в практиче…
Марк Цукерберг теряет 6 миллиардов долларов…
Марк Цукерберг теряет 6 миллиардов долларовЛичное состояние Марка Цукерберга упало более чем на 6 миллиардов долларов за несколько часов, что постав…
WhatsApp предлагает внедрить глобальный проигрыватель…
WhatsApp предлагает внедрить глобальный проигрывательWhatsApp обновляет существующую функцию голосовых сообщений на своей платформе с помощью глобального прои…
Исходный код и взлом Twitch…
Исходный код и взлом TwitchTwitch был взломан, из-за чего произошла утечка исходного кода потокового сервиса компании, невыпущенного…
Microsoft Edge интегрирует Microsoft Editor для проверки орф…
Microsoft Edge интегрирует Microsoft Editor для проверки орфЕсли Microsoft Edge является вашим предпочтительным браузером, с этого момента у вас будут улучшенные воз…
Google тестирует одну из востребованных функций Chrome OS…
Google тестирует одну из востребованных функций Chrome OSВ настоящее время на Chromebook нет простого способа упорядочить приложения в средстве запуска. Если в…
Microsoft тестирует темный режим для MS Word…
Microsoft тестирует темный режим для MS WordТемный режим стал очень популярным визуальным оформлением для многих программ, служб и веб-браузеров в по…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor