Adobe официально прекращает поддержку Flash

В 2017 году Adobe объявила, что прекратит поддержку своего плагина для браузера Flash к концу 2020 года. Теперь компания официально прекратила поддержку программного обеспечения и 12 января 2020 года начнет блокировать контент, работающий в Flash Player.

Прекращение поддержки проигрывателя Adobe Flash не коснется большинства людей, поскольку большинство крупных веб-сайтов уже перешли на другие платформы.

Одна из причин отказа крупных веб-сайтов от Adobe Flash была связана с тем, что платформа страдала различными уязвимостями. Это подвергло многих пользователей ПК и Mac вредоносным программам и другим угрозам безопасности. Это заставило многие компании, такие как Microsoft и Apple, постоянно работать над исправлением многочисленных проблем с безопасностью. Таким образом, многие со временем перешли на другие форматы.

Компания Adobe рекомендовала пользователям полностью удалить программное обеспечение со своих устройств, чтобы защитить свои системы.