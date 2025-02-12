Adobe открыла генеративный ИИ для всех желающих и бесплатно

Adobe представила в открытом доступе свой новый генеративный интеллект по созданию видео на основе искусственного интеллекта. Инструмент Generate Video с сегодняшнего дня доступен всем желающим в рамках публичного бета-тестирования после ограниченного периода раннего доступа в прошлом году. Теперь он размещён в обновлённом веб-приложении Firefly вместе с новыми функциями. Функция Generate Video получила два ключевых режима работы — Text-to-Video и Image-to-Video. Первый позволяет создавать видеоролики на основе текстового описания, а второй — добавлять к текстовому запросу изображение-референс, которое задаёт начальную визуальную точку.

Также пользователи могут выбирать стиль, ракурс камеры, тип движения и дистанцию съёмки для более точного результата. Теперь видео генерируется в разрешении 1080p с частотой 24 кадра в секунду, что выше изначального 720p. Однако время создания одного клипа по-прежнему составляет 90 секунд или больше, а его максимальная длина — 5 секунд, что короче по сравнению с 20-секундными роликами, доступными в Sora. Adobe также работает над ускоренной моделью для черновых идей с более низким разрешением, а также над поддержкой 4K-качества, которая появится в ближайшее время. Более того, обновлённый веб-сервис Firefly теперь интегрирован с Creative Cloud, включая Photoshop, Premiere Pro и Express, что упрощает работу с ИИ-контентом. Так что самое время пробовать, экспериментировать и получать качественный контент.
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