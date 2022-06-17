Adobe предлагает бесплатную версию Photoshop работающую в браузере

Компания Adobe начала тестировать бесплатную версию приложения Photoshop, которая будет работать в браузере. На данный момент, тестирование запущено в Канаде. Когда бесплатная версия Adobe Photoshop будет доступна во всем мире не сообщается. Веб-версия Photoshop является особенно важным предложением, поскольку она обеспечивает доступ к одному из самых мощных инструментов компании для Chromebook, широко используемому в образовательных учреждениях. Веб-версия Photoshop предлагает достаточное количество основных инструментов для выполнения стандартных задач.

«Мы хотим сделать приложение Photoshop более доступным и простым для того, чтобы больше людей могли опробовать его и испытать продукт. Вам не нужен мощный компьютер для работы в Photoshop», — говорит Мария Яп, вице-президент по цифровым изображениям в Adobe.