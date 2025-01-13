Adobe представила ИИ, который обрабатывает 10000 фото в один клик

Компания Adobe сегодня запустила новые инструменты генеративного ИИ, которые автоматизируют трудоёмкие задачи вроде обработки больших партий изображений и перевода видео-презентаций. Самой заметной новинкой стала функция Firefly Bulk Create — приложение, позволяющее быстро менять размер 10000 изображений сразу. Более того, функция позволяет заменять фон на этих изображениях буквально одним кликом вместо того, чтобы долго редактировать каждую отдельную фотографию вручную. Этот инструмент был создан путём объединения нескольких API, основанных на технологии Firefly, с целью сделать их доступными для пользователей без навыков программирования.

Соответственно, функция Bulk Create была запущена в бета-версии и представлена двумя отдельными функциями — Remove Background для удаления фона и Resize для изменения размеров кадра. Помимо удаления фона, инструмент также позволяет заменить его на заданное изображение или цвет (определяемый HEX-кодом), создавая различные варианты готовых для дальнейшего редактирования файлов. Пока что пакеты изображений можно сохранять в формате PNG или JPEG, но Adobe планирует добавить поддержку PSD-файлов в будущем. Инструмент Resize предлагает набор пресетов для популярных форматов рекламных баннеров и платформ. Он использует генеративный ИИ для того, чтобы растягивать фоны изображений до нужных размеров, но стоит понимать, что это работает не всегда так хорошо, как хотелось бы пользователю.