Adobe представила ИИ, который обрабатывает 10000 фото в один клик

Соответственно, функция Bulk Create была запущена в бета-версии и представлена двумя отдельными функциями — Remove Background для удаления фона и Resize для изменения размеров кадра. Помимо удаления фона, инструмент также позволяет заменить его на заданное изображение или цвет (определяемый HEX-кодом), создавая различные варианты готовых для дальнейшего редактирования файлов. Пока что пакеты изображений можно сохранять в формате PNG или JPEG, но Adobe планирует добавить поддержку PSD-файлов в будущем. Инструмент Resize предлагает набор пресетов для популярных форматов рекламных баннеров и платформ. Он использует генеративный ИИ для того, чтобы растягивать фоны изображений до нужных размеров, но стоит понимать, что это работает не всегда так хорошо, как хотелось бы пользователю.