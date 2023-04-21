Adobe представила инструмент Illustrator Vector Recoloring на базе ИИ

Adobe запускает новую функцию для своего графического программного обеспечения Illustrator, которая позволяет пользователям быстро настраивать цветовую схему векторных изображений с помощью генеративного искусственного интеллекта. Пользователи могут загружать свои собственные файлы масштабируемой векторной графики SVG в инструмент Vector Recoloring Illustrator, чтобы сгенерировать разные цвета и варианты палитры за считанные секунды — для этого достаточно ввести текстовую подсказку или выбрать предложенные варианты. Illustrator Vector Recoloring, который Adobe называет первым в мире инструментом по векторной перекраске, работающим на основе генеративного искусственного интеллекта, появляется как следующая фаза Adobe Firefly, набора креативных моделей генеративного искусственного интеллекта, который компания недавно выпустила в общественное бета-тестирование.

Функция Vector Recoloring будет доступна для испытания в рамках этого бета-тестирования Firefly уже сегодня, хотя Adobe не уточняет, когда мы можем ожидать полной версии инструмента в открытом доступе. Для тех, кто не знаком с векторной графикой или файлами SVG, стоит уточнить, что они отличаются от других форматов изображений, таких как JPEG или PNG, тем, что могут масштабироваться до любого размера без потери качества. Это делает векторную графику отличным выбором для графических дизайнеров, создающих логотипы компаний или иллюстрации, которые необходимо часто масштабировать и применять к различным продуктам.