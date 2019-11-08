Adobe представила инструмент, определяющий было ли изменено изображение

Разработчик популярного приложения Photoshop компания Adobe предложила свой метод борьбы с фейковыми изображениями. Программа About Face, может сказать вам, какие части лица на изображении были изменены, а также может показать исходное изображение. Функция может сделать это, изучая пиксели фотографии. На данный момент инструмент находится в разработке.

Также компания представила функцию под названием «Awesome Audio», которая использует ИИ для улучшения аудиозаписей с использованием эквалайзера и подавления шумов. Это сделано для того, чтобы любительские аудиозаписи звучали более профессионально.