Adobe представила новое приложение для рисования на iPad

Компания Adobe представила Fresco, приложение для рисования для iPad, которое обещает запечатлеть кисти с большой реалистичностью благодаря искусственному интеллекту.

Приложение Adobe Fresco полагается на технику фрески , которая заключается в нанесении разбавленной краски на слой свежей штукатурки, способствующий фиксации пигментов. Часто мы видим фрески на стенах, потолках и настенных росписях великих исторических сооружений. Приложение использует платформу Adobe Sensei на основе искусственного интеллекта для функции «Живые кисти». Это позволяет пользователям «рисовать» в приложении акварелью и маслом и получать такой же отклик, как и художник в реальной жизни. Adobe говорит, что пользователи могут даже рисовать виртуальной водой, чтобы разбавить цвета. Компания столкнулась с проблемой определения того, как определенные пигменты краски взаимодействуют на различных типах поверхностей, и воссоздала эти ощущения.

Приложение имеет оптимизированный интерфейс, который могут использовать даже дети и без проблем перемещать свой проект между приложением и Photoshop. Иллюстрации также можно экспортировать в PDF, где их можно редактировать с помощью Adobe Illustrator. Приложение будет выпущено в конце этого года и является бесплатным для пользователей iPad.