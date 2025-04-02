Adobe выпустила ИИ для Premiere Pro

Теперь Generative Extend поддерживает 4K-разрешение и может автоматически добавлять фоновый звук — до десяти секунд для аудио и до двух секунд при расширении видео (однако функция не распространяется на речь и музыку). Adobe предлагает Generative Extend бесплатно на ограниченный срок, после чего его использование потребует расхода генеративных кредитов Firefly. Подписка на Creative Cloud включает от 25 до 1000 таких кредитов в месяц в зависимости от тарифа. Дополнительно можно приобрести подписку на Firefly-кредиты — за 10 долларов в месяц пользователь получает 2000 кредитов. Пока неизвестно, сколько именно кредитов потребуется для использования Generative Extend — стоимость будет зависеть от формата, частоты кадров и разрешения видео.