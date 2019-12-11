Akasa сотрудничает с Razer

Akasa объявил о новом партнерстве с Razer. Компания официально сертифицировала свои продукты RGB для синхронизации с Razer Chroma. Новый вентилятор Vegas TLY и адаптер Dual M.2 PCIe и другие компоненты, теперь будут предлагать все возможности синхронизации RGB устройств с поддержкой Razer Chroma.

Новое сотрудничество между Akasa и Razer расширяет сферу партнерских отношений Akasa с другими основными платформами RGB, такими как Asus Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync и ASRock Polychrome Sync. Для пользователей, которые хотят использовать Razer Chroma, программное обеспечение можно загрузить с официальной страницы поддержки Razer.