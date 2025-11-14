Аккумуляторные батареи Tesla неожиданно начали гореть

Автомобильный производитель Tesla расширяет отзыв аккумуляторных модулей Powerwall 2, который стартовал в прошлом сентябре. Причиной стал дефект аккумуляторных ячеек стороннего производителя, из-за которого устройства могут перестать работать в штатном режиме, что приводит к перегреву, задымлению и в отдельных случаях — к появлению дыма или огня, вызывая незначительный ущерб имуществу. По данным Комиссии по безопасности потребительских товаров США, компания получила двадцать два сообщения о перегреве, шесть сообщений о дыме и пять случаев небольшого материального ущерба, при этом травм, к счастью, зафиксировано не было.

Под отзыв подпадают около десяти тысяч батарей, которые продавались на сайте Tesla и через сертифицированных ритейлеров по всей США в период с ноября 2020 года по декабрь 2022 года. Опознать такие устройства можно по маркировке Powerwall 2 на корпусе. Tesla заявляет, что почти все проблемные модули уже были удалённо разряжены и больше не представляют эксплуатационного риска, а оставшиеся разрядят технические специалисты компании. При этом, конечно, Tesla бесплатно демонтирует и заменит все затронутые Powerwall 2, уведомляя владельцев через мобильное приложение. Но это огромный репутационный ущерб — кто теперь купит такую батарею, зная, что предыдущее поколение по неизвестной причине могло просто загореться? Это может существенно навредить бизнесу американского производителя в обозримом будущем.