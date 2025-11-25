Бренд Tineco выводит линейку моющих пылесосов на рынок России

Компания Tineco, специализирующаяся на бытовой технике, объявила о выходе на российский рынок с серией умных пылесосов для сухой и влажной уборки. По данным компании, бренд делает ставку на интеллектуальные функции и уже имеет сотни патентов и зарегистрированных товарных знаков по всему миру.Согласно маркетинговому исследованию Euromonitor International, Tineco занимает лидирующие позиции в сегменте моющих пылесосов, что производитель связывает с развитием премиальных решений для домашней уборки. В России будут представлены пять моделей, включая флагманские FLOOR ONE S6 Stretch Pro и FLOOR ONE S6 Flash Dry с системой автоматической регулировки подачи воды и мощности всасывания, а также поддержкой голосового управления и мобильного приложения. Заявленный ценовой диапазон для этих устройств начинается примерно от 28–30 тыс. рублей.

В более доступном сегменте компания предложит вертикальные модели iFLOOR Y5 Stretch и iFLOOR Y2 с системой самоочистки, подогревом воды и увеличенными резервуарами, ориентированные на регулярную уборку и владельцев домашних животных. Кроме того, компактный iCarpet Spot предназначен для точечной чистки ковров, мебели и салона автомобиля, при этом стартовая цена заявлена ниже 10 тыс. рублей.