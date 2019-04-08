Александр "xms" Форте стал третьим игроком состава Team LDLC по CS:GO. Об этом сообщила организация своем твиттере.

Александр Форте, 24.05.1997 (21 год).

Молодой игрок в CS:GO из Франции.

Начал карьеру в 2015 году Awsomniac. Первые результаты на турнирах показал в составе Millenium, куда пришел в мае 2016 года, однако уже в августе покинул коллектив. В составе Team LDLC.com Александр пробыл всю вторую половину 2016 года и показывал неплохие результаты на турнирах второго эшелона. В феврале 2017 года подписал контракт с организацией Team EnVyUs, и выступал за команду почти год.

Александр "xms" Форте объявил о завершении карьеры 30 августа 2018 года. Киберспортсмен заявил, что перестал получать удовольствие от Counter-Strike. Несмотря на заявление, он все таки продолжил выступать за команду LDLC.