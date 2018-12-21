Alexa стала умнее благодаря Wolfram Alpha

Alexa обычно получает иформацию с таких сайтов, как Википедия, Yelp, Accuweather и Stats.com, но до последней интеграции у нее не было ответа на сложные географические, исторические или инженерные вопросы. Теперь с помощью Wolfram Alpha Алекса может отвечать на вопросы по математике и естественным наукам. Wolfram Alpha - это ресурс, который школы иногда используют в качестве надежного источника информации.

Следует отметить, что у Siri, была интеграция с Wolfram Alpha с момента запуска iPhone 4S в 2011 году, в то время как Google Assistant по-прежнему не предлагает Wolfram, предпочитая полагаться на собственную поисковую систему. Отсутствие в Google Wolfram Alpha означает, что он проигрывает по некоторым математическим задачам, которые может решить сервис.