AliExpress будет заниматься оптом

Китайская площадка будет поставлять популярные товары небольшим магазинам в регионах и крупной рознице. Доставкой и растаможиванием займутся партнеры-дистрибуторы AliExpress.

Сейчас площадка начала работать в тестовом режиме с с небольшими региональными сетями и магазинами. На первом этапе для заказа будут доступны сезонные товары, аксессуары, товары для дома и сада и одежда.

Китайский маркетплейс ведет переговоры с возможными партнерами. Уже есть договоренность с сетью магазинов техники и электроники «Астмаркет» из Приволжья и ЮФО.

Когда тестирование закончится, скорее всего будет открыт отдельный онлайн-ресурс или приложение для работы с юридическими лицами.

В компании рассматривают также вариант заняться поставками и от российских поставщиков в российские сети.