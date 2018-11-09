Amazon Alexa теперь доступна для Windows 10

Amazon выпустила приложение Alexa для Windows 10, в то время как оно было доступно для нескольких ноутбуков Windows, сегодня официально запускает приложение в магазине Microsoft. Вы можете загрузить и установить приложение на любом ПК с Windows 10 без каких-либо требований к спецификации.

Alexa совместима только с устройствами, поддерживающими функциональность Alexa wake word. Если у вас нет совместимого ПК, вы можете нажать кнопку в приложении, чтобы поговорить с Alexa или вызвать помощника, используя комбинацию клавиш. К сожалению, Alexa всё равно пока не поддерживает русский язык, так что в России приложение вряд ли появится. Что же касается возможностей Alexa на ПК, они чуть скромнее, чем в случае тех же умных АС. К примеру, такая версия ИИ не может работать с музыкальными потоковыми сервисами и не умеет работать с видеозвонками. Дополнительные возможности для ПК будут добавлены в начале 2019 года.