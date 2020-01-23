Amazon Music охватил уже более 55 миллионов клиентов

На данный момент сервис потоковой передачи музыки Amazon Music Unlimited охватил более 55 миллионов клиентов по всему миру. Это клиенты, которые имеют платную подписку, а не пробные или рекламные аккаунты.

Amazon заявляет, что его сервис потоковой передачи музыки вырос почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В настоящее время Amazon Music Unlimited стоит $ 12,99 в месяц.

Если Amazon Music будет продолжать расти в течение 2020 года, есть большая вероятность, что к концу года она станет вторым по величине в мире сервисом потоковой передачи музыки. В прошлом году Apple Music объявила, что она достигла более 60 миллионов подписчиков, а Spotify гордится 115 миллионами подписчиков.