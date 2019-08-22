Amazon Music теперь доступно на умных часах Garmin

Amazon выпустила свое первое в мире приложение Music для умных часов, но, похоже, на данный момент не все имеют к нему доступ. Приложение Music доступно на некоторых умных часах Garmin. Подписчики Amazon Music могут скачивать и слушать музыку, где угодно на совместимых умных часах Garmin. Абоненты Prime имеют доступ к более чем двум миллионам песен и сотням плейлистов и станций без каких-либо дополнительных затрат.

Если у вас есть умные часы Garmin, вот все модели, которые получают Amazon Music прямо сейчас: Forerunner 245 Music, Forerunner 645 Music , Forerunner 945, серии Fenix ​​5 Plus, устройства vivoactive 3 Music или серии MARQ. Приложение доступно для загрузки через магазин Connect IQ, поэтому вам придется загрузить его вручную, если вы хотите попробовать его.

Это выглядит как ограниченная по времени эксклюзивность и вскоре приложение Amazon Music будет доступно и для других умных часов.