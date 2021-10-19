Amazon Music теперь может воспроизводить пространственный звук в наушниках

Amazon объявила, что с сегодняшнего дня подписчики Amazon Music Unlimited смогут слушать пространственные звуковые музыкальные треки в своих любимых наушниках с помощью приложения Amazon Music для Android и iOS. Компания поддерживает два формата пространственного звука: Dolby Atmos который также предлагается Apple Music и 360 Reality Audio от Sony.

Amazon предлагает пространственный звук с 2019 года, но он был ограничен небольшим списком устройств, включая Echo Studio и Sony SRS-RA5000. Теперь он будет работать с любыми наушниками. Вы увидите значок Atmos или 360 в приложении Amazon Music при воспроизведении пространственных аудиодорожек. Как и Apple, Tidal и другие, которые участвовали в этом опыте, Amazon утверждает, что пространственный звук обеспечивает многомерный звук, добавляя пространство, четкость и глубину, которые недостижимы с традиционной стереомузыкой. Также, начиная с сегодняшнего дня, подписчики Amazon Music получат доступ к звуковым дорожкам HD без потерь и высокого разрешения Ultra HD без необходимости обновлять для этого свою учетную запись.
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