Amazon, eBay, AliExpress - экономим на покупках

Ни для кого не является секретом, что в нашей стране сейчас практически ничего не производится, а если и производится, то этим занимаются те же зарубежные производители, которые локализовали производство и выпускают продукцию с меньшими издержками и, зачастую, более худшего качества. По поводу качества вы можете все это легко проверить - попейте газированные напитки, покушайте шоколадки, купите стиральные порошки в США, Германии и купите тоже самое в нашей стране, увидите, что вам под той же маркой продают совсем иной продукт. Причина - отсутствие контроля и ответственности. В современных реалиях всего этого можно избежать, к примеру, покупая в интернет-магазинах Amazon, eBay, AliExpress.

Наиболее крупным магазином всего и вся является Amazon. Если товар недоступен для доставки по вашему адресу, то вы можете воспользоваться услугами компаний, которые предлагают индивидуальные адреса для доставки товаров прямо в США с последующей пересылкой покупок по вашему адресу. В Украине это Изи Экспресс https://easyxpress.com.ua/content/amazon. Вы регистрируетесь на самом Amazon, в качестве адреса получателя указывается выданный вам адрес компании Изи Экспресс и все товары, которые были доступны только жителям США станут доступны вам. При этом вы будете экономить на каждой покупке, к примеру, не платя тот же НДС и другие налоги. Товар в Amazon всегда новый и надлежащего качества, так как за нарушение гарантийных обязательств в США достаточно строгое наказание.

Если вы хотите поторговаться и купить товар по минимальной цене, то добро пожаловаться на аукцион eBay. Полученный адрес от Изи Экспресс вы можете использовать для покупки заказа и ожидать его последующей пересылки на указанный вами адрес в Украине.

Товары с AliExpress следуют рассмотреть отдельно. На сайте можно найти все, даже те же процессоры компании AMD, которые крупные компании распродают по мере выхода новых более энергоэффективных решений. Сама AliExpress дает неплохие гарантии доставки, но вот доставленный товар нередко работает не столько, сколько вам бы хотелось, поэтому перед каждым заказом следует изучать отзывы о продавце товара. Само направление онлайн покупок сейчас получило широкое распространение. Покупатели получат опыт подобных покупок, продавцы со своей стороны повышают качество предоставляемого сервиса, ассортимента и возможностей.