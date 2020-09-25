Amazon представила свой облачный игровой сервис Luna

Amazon объявила о выпуске облачного игрового сервиса Luna для Mac, ПК, мобильных устройств и Amazon Fire TV.

Luna также будет доступна на мобильных устройствах iOS - несмотря на то, что Apple ранее заблокировала потоковый сервис Microsoft Project xCloud в App Store. Компания Amazon еще не объявила даты глобального развертывания сервиса, но пользователи из США уже могут опробовать Luna в раннем доступе. Luna использует Amazon Web Services, чтобы игроки могли транслировать игры без всяких проблем. Облачный сервис Luna работает с соединениями на частоте 2,4 и 5 ГГц, но Amazon рекомендует для потоковой передачи игр минимум 10 Мбит/с. Для потоковой передачи 4K требуется соединение со скоростью 35 Мбит/с.