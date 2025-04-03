Amazon выпустит конкурента Starlink

Компания Amazon готовится запустить первые спутники проекта Kuiper для конкуренции со Starlink — первая партия из 27 спутников для космического интернета Project Kuiper запланирована к запуску на следующей неделе. Компания заключила контракты на 80 запусков, в рамках которых на низкую околоземную орбиту будет выведено множество спутников. Это позволит создать глобальную сеть, способную конкурировать с системой Starlink Илона Маска. Более того, Amazon планирует начать предоставлять услуги высокоскоростного интернета с низкой задержкой уже в этом году. Amazon утверждает, что её спутниковый интернет будет доступен практически из любой точки Земли, а для подключения пользователям понадобятся терминальные антенны.

В 2023 году компания представила компактную квадратную антенну диагональю 7 дюймов и весом около 450 граммов, которая сможет обеспечивать скорость до 100 Мбит/сек, являясь полноценной альтернативой Starlink Mini. Также Amazon предложит более мощные терминалы для домашнего и корпоративного использования со скоростью до 1 Гбит/сек. Ожидается, что стоимость производства каждой антенны составит менее 400 долларов, и, возможно, часть расходов будет субсидирована производителем для привлечения пользователей. Первая орбитальная группировка Amazon будет насчитывать более 3200 спутников, которые будут двигаться со скоростью 27 359 км/час на высоте 630 км и совершать полный оборот вокруг Земли примерно за 90 минут.