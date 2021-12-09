Amazon закрывает рейтинг Alexa.com спустя 25 лет существования

До того, как Amazon Alexa стала известна как голосовой помощник гиганта электронной коммерции, это было название рейтингового сайта компании. Он был основан в 1996 году и некоторое время назад прославился тем, что анализировал веб-трафик и составлял список самых популярных веб-сайтов по всему миру. Сервис также предлагает платные подписки для тех, кому нужна подробная SEO-аналитика и аналитика по продвижению или ключевым позициям в каждой из категорий. Теперь Amazon объявила, что прекращает работу с Alexa.com 1 мая 2022 года, всего через месяц после того, как сервис отметит свое 26-летие.

В своем заявлении компания сообщила:«Двадцать пять лет назад мы основали Alexa Internet. После двух десятилетий помощи вам в поиске, охвате и преобразовании вашей цифровой аудитории, мы приняли трудное решение прекратить использование Alexa.com 1 мая 2022 года».В то время как Amazon явно не объяснила, почему закрывает данный сервис, трафик Alexa Internet за последнее десятилетие заметно снизился, как отмечает издание Bleeping Computer. Также прошло некоторое время с тех пор, как кто-то был обеспокоен их рейтингом Alexa, поэтому Amazon, возможно, решила, что пришло время попрощаться. Гигант электронной коммерции уже прекратил принимать новые подписки на платный уровень Alexa, но текущие подписчики смогут получить доступ к своей учетной записи до 1 мая 2022 года. Они потеряют доступ после этой даты, но смогут экспортировать свои данные из различных инструментов сервиса, если они того пожелают.