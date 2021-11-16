Amazon запускает приложение Prime Video для Mac

Amazon запустила новое приложение Prime Video для Mac, и теперь оно доступно для загрузки в магазине приложений Mac. Приложение позволит вам транслировать фильмы и телешоу из Prime Video на ваш Mac, а также вы можете загружать их для просмотра, когда находитесь в сети. Вы можете выбрать, какое качество видео вы хотите загрузить на свое устройство. Новое приложение Prime Video для Mac доступно для бесплатной загрузки, для использования приложения вам потребуется либо подписка Prime Video, либо подписка Amazon Prime. Помимо потоковой передачи фильмов и телешоу, включенных в Prime, вы также можете брать напрокат фильмы и телешоу на своем устройстве.

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