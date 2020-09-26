Amazon запустила облачный игровой сервис Luna

Amazon присоединилась к другим технологическим гигантам, запустив собственный облачный игровой сервис под названием Luna. Облачный сервис Luna позволит играть в игры на совместимых устройствах Fire TV, ПК и Mac, а также через веб-приложения на iPhone и iPad. Amazon Luna составит конкуренцию Google Stadia, Microsoft xCloud, NVIDIA GeForce Now и Sony PlayStation Now. Подписка составляет 5,99 долларов.

Облачный сервис Luna поддерживает игру на двух устройствах с разрешением 1080p 60 FPS. Поддержка 4K запланирована в ближайшее время для некоторых игр. В сервисе есть популярные игры от Ubisoft, Capcom, 505 Games и Team 17 и других разработчиков. Luna совместима с контроллером Xbox One, DualShock 4 и контроллером Luna, специально разработанным для сервиса. В данный момент ранний доступ к Luna доступен только для США.