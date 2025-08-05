Amazon запустит собственный сервис спутникового интернета

Спутники проекта Kuiper от Amazon, который пока не прошёл полноценную проверку в реальных условиях, начнут обеспечивать интернет-доступ для жителей отдалённых районов Австралии уже в следующем году. Дело в том, что компания Amazon заключила соглашение с государственной компанией National Broadband Network, в рамках которого спутниковый интернет будет предоставлен более чем 300000 австралийцев к середине 2026 года. «Огромная территория Австралии создаёт особые трудности для подключения, которые традиционная инфраструктура не в состоянии преодолеть», — отметил Джо Лэйтан, руководитель проекта Kuiper в Австралии и Новой Зеландии. — «Партнёрство с NBN Co — это часть нашей стратегии по решению этих проблем».

Это первое крупное партнёрство проекта Kuiper — инициативы Amazon, направленной на конкуренцию со спутниковым интернетом Starlink от SpaceX. У последней уже насчитывается более 8000 спутников на орбите, и она предоставляет услуги в более чем 100 странах. Проект Kuiper пока сильно отстаёт — на сегодняшний день запущено всего 78 спутников. Следующий запуск намечен на 7 августа, а суммарно Amazon планирует создать орбитальную группировку из 3236 аппаратов. Тем не менее, соглашение с NBN Co не обязательно станет первым запуском сервиса Kuiper. Согласно информации на сайте Amazon, компания рассчитывает начать предоставление услуг уже в конце 2025 года, однако пока не раскрывает, где именно будет запущен сервис.