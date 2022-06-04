Android Automotive 12L - новая версия операционной системы Google для автомобилей

Компания Google выпустила крупное обновление для автомобильной операционной системы. Android Automotive OS 12L теперь доступна для автомобилей с Android Automotive, включая Polestar 2 и Volvo XC40 Recharg.

Новое обновление включает множество нововведений. Среди главных, это быстрое управление. Производители могут добавлять выбранные настройки, такие как переключатели Bluetooth, строку состояния или другие элементы пользовательского интерфейса системы. Это позволит водителю безопасно менять настройки во время управления транспортным средством во время движения, не заходя в настройки. В Android Automotive 12L переработана система уведомлений. Появились улучшенные групповые уведомления и исправлены некоторые ошибки. Улучшена функция переподключения Bluetooth-устройств и многое другое.

WhatsApp тестирует функцию архивных чатов для пользователей …
WhatsApp для Windows был замечен при тестировании функции архивных чатов, которая уже некоторое время дос…
WhatsApp получил функцию реакций на сообщения…
WhatsApp, несомненно, является одним из самых популярных приложений для обмена сообщениями, которым ежедн…
Nothing выпустил бета-лаунчер в Play Store…
Сегодня компания Nothing объявила о выпуске Nothing Launcher для других устройств Android в магазине Goog…
Instagram тестирует полноэкранную ленту в стиле TikTok…
Новая функция Instagram сделает приложение еще больше похожим на TikTok. Согласно TechCrunch, Instagram э…
Basemark запускает первый в мире кроссплатформенный тест тра…
Компания Basemark запустила сегодня GPUScore, совершенно новый набор для тестирования производительности …
Автомобили Audi 2022 года получат Apple Music…
Audi объявила, что Apple Music будет доступна в некоторых автомобилях модели 2022 года. Apple Music будет…
Telegram Premium замечен в последней бета-версии iOS…
Telegram недавно выпустил бета-версию 8.7.2 для iOS, которая включала в себя новый набор смайликов и стик…
Google Assistant будет распознавать ваш голос…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor