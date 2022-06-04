Android Automotive 12L - новая версия операционной системы Google для автомобилей

Компания Google выпустила крупное обновление для автомобильной операционной системы. Android Automotive OS 12L теперь доступна для автомобилей с Android Automotive, включая Polestar 2 и Volvo XC40 Recharg.

Новое обновление включает множество нововведений. Среди главных, это быстрое управление. Производители могут добавлять выбранные настройки, такие как переключатели Bluetooth, строку состояния или другие элементы пользовательского интерфейса системы. Это позволит водителю безопасно менять настройки во время управления транспортным средством во время движения, не заходя в настройки. В Android Automotive 12L переработана система уведомлений. Появились улучшенные групповые уведомления и исправлены некоторые ошибки. Улучшена функция переподключения Bluetooth-устройств и многое другое.