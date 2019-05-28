Android-приложение Spotify получает таймер сна

Spotify является одним из лучших сервисов потоковой передачи музыки мире, благодаря своей «умной» системе рекомендации. Кроме того, его клиент может похвастаться поддержкой устройств различного типа, что делает приложение Spotify чуть ли не самым популярным в некоторых регионах мира.

Теперь в Android-приложении Spotify появился таймер сна, который автоматически останавливает воспроизведение через определенный промежуток времени. Новая опция позволит сохранить драгоценную батарею на смартфоне. Вы можете установить 5, 10, 15, 30, 45 и 60-минутные ограничения на автоматическое отключение музыки. Таймер также отображает обратный отсчет, который позволяет узнать, сколько у вас есть времени, прежде чем музыка останавливается.

Если вы пользователь iPhone, вы можете использовать встроенный таймер в iOS, чтобы получить тот же эффект.