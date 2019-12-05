Анонс форума Internet of Things и Smart Building в Санкт-Петербурге

Совсем скоро, 18 марта 2020 года, на площадке Выставочного Центра "ExpoForum" (Санкт-Петербург) состоится сразу два мероприятия, которые объединены одной темой — умными технологиями. Мероприятия называются Internet of Things international Forum и Smart Building Forum и позволят ознакомиться с интересными технологиями будущего, которые совсем скоро сделают нашу жизнь более просто и интересной. Например, будут продемонстрированы мировые и российские достижения в области интеллектуальных систем, решения для умного дома или умного города, а также различные проекты и решения от крупных компаний. Это действительно классная выставка, которая позволяет узнать больше о рынке электроники. Да и вход будет бесплатным.