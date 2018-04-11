Анонсирован смарт-кабеля Mio MiVue Smartbox II

Mio Technology запустила продажи смарт-кабеля Mio MiVue Smartbox II. Он предназначен для подключения видеорегистраторов напрямую к бортовой сети авто. MiVue Smartbox II обеспечивает питание регистратора даже во время парковки с выключенным двигателем, а интеллектуальная защита предотвращает разрядку аккумулятора автомобиля. Новый смарт-кабель подключается напрямую к бортовой сети автомобиля и конвертирует напряжение аккумулятора авто в подходящее для работы устройства — 5В. К регистратору Smartbox II подключается через разъем Mini-USB. Смарт-кабель совместим как с легковыми, так и с грузовыми автомобилями за счет поддержки входного напряжения 12/24В. Длина кабеля 4,5 м позволяет проложить его под салонной обшивкой или внутри стоек автомобиля.

Переключатель на блоке управления устройства позволяет задать порог входящего напряжения из бортовой сети, при понижении которого Smartbox II автоматически отключается. Также на блоке можно настроить отключение питания регистратора по таймеру в диапазоне от 12 до 36 часов. Продажи смарт-кабеля Mio MiVue Smartbox II уже стартовали по рекомендованной цене 2490 рублей.