Апдейт улучшил работу камеры в OnePlus 12

Компания OnePlus выпустила обновление прошивки OxygenOS v14.0.0.404 (EX01) для смартфона OnePlus 12, которые в числе прочего прокачало фотовозможности флагмана. Теперь в приложение "Камера" появился режим "Мастер" для более гибкой настройки параметров съемки. Ттакже апдейт улучшает стабильность работы беспроводных сетей, внедряет режим ProHDR в Google и в целом оптимизирует систему.

Напомним, что OnePlus 12 характеризуется 6,82-дюймовым дисплеем с пиковой яркостью 4500 кд/кв.м, разрешением 3216:1440 пикселей, частотой обновления 120 Гц, частотой регулировки ШИМ 2160 Гц и защитным стеклом Corning Gorilla Victus Glass, испарительной камерой площадью 9000 мм2, батареей ёмкостью 5400 мАч, поддержкой 100-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и обратной беспроводной зарядки, тройной тыльной камерой с модулями на 50-Мп (датчик Sony LYT-808), 48 Мп (сверхширик Sony IMX581) и 64 Мп (3-кратный оптический зум), защитой от влаги в соответствии со степенью IP65 и фирменным переключателем Alert Slider.
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